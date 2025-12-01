Azerbaycan Büyükelçisi: 'İki Devlet Tek Millet' Vurgusu

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan- Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından İstanbul'da düzenlenen programa katılan Büyükelçi Memmedov, medya kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Memmedov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karabağ'daki son durum, Azerbaycan'ın bölgesel politikaları ve Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşımları gibi konular hakkında da bilgi veren Memmedov, dezenformasyona karşı basının önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

TADİV Başkanı Aygün Attar da konuşmasında, vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve dayanışmasının pekişmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.