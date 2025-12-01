Haberler

Azerbaycan Büyükelçisi: 'İki Devlet Tek Millet' Vurgusu

Azerbaycan Büyükelçisi: 'İki Devlet Tek Millet' Vurgusu
Güncelleme:
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 'iki devlet tek millet' ilkesinin önemini vurguladı. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, iki ülke arasındaki işbirliği ve Karabağ'daki son durum hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan- Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından İstanbul'da düzenlenen programa katılan Büyükelçi Memmedov, medya kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Memmedov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karabağ'daki son durum, Azerbaycan'ın bölgesel politikaları ve Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşımları gibi konular hakkında da bilgi veren Memmedov, dezenformasyona karşı basının önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Memmedov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.

TADİV Başkanı Aygün Attar da konuşmasında, vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve dayanışmasının pekişmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
