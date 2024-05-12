Azad Cammu Keşmir'de Protestolarda Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolarda bir polis memuru hayatını kaybetti.

Dawn'un haberine göre, Azad Cammu Keşmir'de artan gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarına tepki göstermek için düzenlenen protestoların üçüncü gününde göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kotil bölgesinde toplanan göstericileri durdurmak üzere görevlendirilen bir polis memurunun göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirtti.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını kaydeden polis, 90'ı aşkın kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gösteriler kapsamında, bazı iş yeri sahipleri kepenk kapattı.

Azad Cammu Keşmir'in 10 bölgesinin tamamında internet ve cep telefonu hizmetleri askıya alındı.