Aynı aileden 3 kişinin cinayet sanığı ağabey-kardeş: Hiçbir husumetimiz yoktu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeğini besleme ve aralarındaki arsa husumeti nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) tabancayla öldürülmesiyle ilgili Ali İhsan Kılıç (66) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (68) yargılanmasına başlandı. Sanıklar, ifadelerinde Köşek ailesi iye hiçbir husumetleri bulunmadığını söyledi. Öldürülen Köşek çiftinin şikayetçi olarak dinlenen kızları Filiz Topaloğlu ve damatları Rıdvan Güçlü, sanıkların aksine 2 ailenin husumetli olduğunu anlattı.

Olay, geçen 10 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa sebebiyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek, tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç tutuklanırken, daha sonra ağabeyi Mehmet Kılıç da gözaltına alındı. 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 sanık için de 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu 'silahla tehdit' eden Ali İhsan Kılıç'ın 2 yıla kadar, darbederek 'yaralayan' ağabeyi Mehmet Kılıç'ın da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı yarına erteledi.