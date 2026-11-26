(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, futbol maçında hakkında soruşturma açılan taraftara "seyirden yasaklama kararı verilmesi" ve "maç günü karakola gitme zorunluluğu" getiren kanun hükümlerini iptal etti. İptal hükümleri 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, baktıkları davalarda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinin (3) ve (8) numaralı fıkralarının, Anayasa'nın 23. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesini istedi. Seyirden yasaklanma tedbirine uymama suçundan açılan davalarda itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptalleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, itiraz konusu kurallarla kişiler hakkında belirli suçlardan soruşturma başlatılması halinde seyirden yasaklama tedbirinin herhangi bir yargısal karara ihtiyaç duyulmadan uygulamaya konulacağının öngörüldüğü, uygulamada bu kararın adli bir merci tarafından değil kolluk tarafından verildiği, kuralların seyahat özgürlüğünü sınırladığı, bu itibarla temel hak ve özgürlüklerin ölçüsüz şekilde sınırlandığı öne sürüldü.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Başvuruları birleştirerek görüşen Anayasa Mahkemesi, Kanun'un, "futbol maçında hakkında soruşturma açılan taraftar hakkında seyirden yasaklama kararı verilmesi" ve "maç günü karakola gitme zorunluluğu" getiren (3) ve (8) numaralı fıkralarını iptal etti. İptal hükümleri 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

SEYİRDEN YASAKLAMA HÜKMÜNÜN İNCELENMESİ

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, haklarında belli suçlardan soruşturma başlatılan kişilerin spor müsabakalarını seyirden yasaklanmalarının, müsabakaların sağlıklı ve düzen içinde yapılması suretiyle kamu düzeninin sağlanması amacına ulaşma bakımından elverişli olduğu belirtildi. Ancak itiraz konusu kuralda, soruşturmanın başlatılmasıyla derhal uygulamaya konulan tedbirin, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmediği takdirde yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Soruşturma aşaması yönünden tedbire karşı kuralda ya da kanunda keyfiliği önleyici, elverişli ve etkili bir yargısal mekanizmaya yer verilmediğinin görüldüğü kanısına varılan gerekçede, "Bu itibarla soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılmasına karar verilmediği sürece devam etmesi öngörülen seyirden yasaklama tedbirine karşı şüphelinin başvurabileceği bir yargısal mekanizmanın bulunmaması, kural kapsamında kişilere yüklenen külfet ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasındaki makul dengeyi ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla kuralın orantılı olmadığı, bu yönüyle hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

MAÇ GÜNÜ KOLLUĞA GİTME ZORUNLULUĞUNA DA İPTAL

Anayasa Mahkemesi, hakkında seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan kişiye söz konusu tedbirin uygulanma şekillerinden biri olarak belli zamanlarda kolluğa başvurma yükümlülüğü de getirildiğini, itiraz konusu kuralın, uzun bir süre boyunca kategorik olarak bizzat kolluğa başvurmayı zorunlu kıldığı, bu tedbirin, kapsam itibarıyla kişilerin özel ve mesleki hayatı üzerinde önemli bir külfet doğurabileceği sonucuna vardı.

Gerekçede, "Nitekim günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında söz konusu tedbirin denetlenmesine yönelik farklı yöntemlerin geliştirilmesi de mümkündür. Dolayısıyla tedbirin uygulanmasında kişinin ilgili takımın müsabakalarının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra kolluğa başvurmasının otomatik olarak zorunlu tutulmasının kişiye aşırı bir külfet yüklediği kanaatine varılmıştır" tespiti yapıldı.

Kaynak: ANKA