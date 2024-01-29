CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Laiklik karşıtlarının hedefinde hep kadınlar vardır. Neden hiç düşündünüz mü? Çünkü, kadın dönüştürendir, gelecek nesilleri de şekillendirendir. O yüzden dünyanın her yerindeki laiklik karşıtları hep kadını hedef alırlar. Kadını geleneksel roller içerisine ve eve hapsetmek isterler. Tıpkı mevcut iktidar gibi" dedi.

Uğur Mumcu Araştırmacı ve Gazetecilik Vakfı'nın öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına düzenlenen 31. Adalet ve Demokrasi Haftası devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, ADD Keçiören Şubesi, Ankara CUMOK ve Dil Derneği'nin Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Kadın ve Laik Yaşam" başlıklı söyleşiye bugün katıldı. Nazlıaka, ana hatlarıyla şunları söyledi:

"Laiklik dediğimiz şey demokrasinin çimentosudur. Laiklik, toplumsal barışın olmazsa olmazıdır. Laiklik herkesin kendi yaşam tercihlerine göre var olabilmesidir. Laiklik karşıtlarının hedefinde hep kadınlar vardır. Neden hiç düşündünüz mü? Çünkü, kadın hayat verendir, dönüştürendir, gelecek nesilleri de şekillendirendir. O yüzden dünyanın her yerindeki laiklik karşıtları hep kadını hedef alırlar. Kadını geleneksel roller içerisine ve eve hapsetmek isterler. Tıpkı mevcut iktidar gibi.

ÇEDES projesini hayata geçirdiler. Bu projeyle okullara imamları soktular. Anaokullarına, mescit zorunluluğu getirdiler. Karma eğitimi tartışmaya açan bir Milli Eğitim Bakanı var. Üstelik bu konuşmalar AKP iktidarı döneminde yıllardır süregeliyor. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı 'Bazı aileler kız çocuklarını okula göndermekte tereddüt ediyor. Onun için okulları ayrı ayrı ayarlasak kız çocuklarının okullaştırma oranını yükseltiriz' diyor."