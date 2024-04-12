Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Pendik, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içerisinde yer alan Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli'de kalan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.