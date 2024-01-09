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Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu

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Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda yollarda su birikintisi oluştu ve araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda yollarda su birikintisi oluştu.

Rögarların taştığı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Aydın Söke Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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