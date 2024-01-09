Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda yollarda su birikintisi oluştu.

Rögarların taştığı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.