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Aydın'ın Nazilli ilçesinde arazide ölü bulunan kişi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 64 yaşındaki Hilmi Gülsevgi'nin arazide ölü bulunduğu bildirildi. Gülsevgi'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 64 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu.

Uzunçam Mahallesi'nde arazideki koyunları aramak için çıkan Hilmi Gülsevgi'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda Gülsevgi'ye ait motosiklet, arazide terk edilmiş vaziyette bulundu. Motosiklet çevresinde yoğunlaştırılan aramada Gülsevgi'nin cesedi, motosikletin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu.

KOAH hastası olduğu belirtilen Gülsevgi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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