Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yaykın Mahallesi'nde dün gece bir düğünde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada A.A, kesici aletle İ.K, Y.E.K ve Ş.C.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.