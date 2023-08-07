Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçesi sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

Çine ve Bozdoğan ilçesi sınırındaki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçesi sınırındaki orman yangını havadan ve karadan yapılan ani müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çine ve Bozdoğan ilçe sınırındaki fıstık çamlarından oluşan ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan ani müdahale ile büyümeden söndürüldü. - AYDIN