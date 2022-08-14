Haber : Aydın gündem haberi... KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın gündem haberi... KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM

 - Güncelleme:

Gelen Aydın haberlerine göre Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu.

Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu. İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title