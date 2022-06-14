Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen B.G. ve N.G'nin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 43.04 gram uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Necip Uyanık - Güncel Güncel Haberler

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