Üye Girişi
Haberler

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sazlı Mahallesi'nde Gökhan Çelik idaresindeki 09 AGG 806 plakalı tır dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yöne seyreden Ersin Bulut yönetimindeki 07 BES 376 plakalı otomobil ve İzzet Kurulu'nun kullandığı 09 BD 561 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İzzet Kurulu, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yaralanan Kurulu, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gökhan Çelik Aydın Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title