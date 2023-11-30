Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sazlı Mahallesi'nde Gökhan Çelik idaresindeki 09 AGG 806 plakalı tır dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yöne seyreden Ersin Bulut yönetimindeki 07 BES 376 plakalı otomobil ve İzzet Kurulu'nun kullandığı 09 BD 561 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İzzet Kurulu, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yaralanan Kurulu, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.