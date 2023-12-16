Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te dur ihtarına uymayan otomobili kovalamacayla durdurdu. Aramada 509 gram skunk ile 557 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. (32) işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te dur ihtarına uymayan otomobili kovalamacayla durdurdu.
Aramada 509 gram skunk ile 557 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş. (32) işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.