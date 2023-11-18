Aydın'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanan Sürücü Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü yakalanırken, ehliyetine 5 yıl el koyuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü yakalanırken, ehliyetine 5 yıl el koyuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuyucak ilçesi Aksaz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü S.A. isimli şüphelinin kontrollerinin ardından sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konularak 20 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan şüpheli S.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN