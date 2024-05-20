Aydın'da uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Aydın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meşrutiyet Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinden 19 gram skunk ele geçirildi ve tutuklandı.
Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meşrutiyet Mahallesinde durumundan şüphelendikleri C.V'yi (21) durdurdu.
Kontrol sırasında kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. C.V'nin üzerinden 19 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.