Aydın'da Sahte Alkol İmalathanesine Baskın: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan baskında sahte alkol imalathanesine ulaşıldı. 2 şüpheli yakalandı ve çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde sahte alkol imalathanesine yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak veya sahte alkol imalatı ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesinde sahte alkol imal edildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için kolları sıvadı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler O.A. ve A.A. isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların ikametleri ve eklentilerinde yapılan aramada 100 litre petlere doldurulmuş halde sahte içki, 150 adet 50 cl'lik şişelere doldurulmuş, 5 litre el yapımı sahte içkiler, 3 litre etil alkol, 1 içki kapağı basma aparatı, 2 adet alkol damıtma amacıyla kullanılan jelika, 5 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 2 adet hava alma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN