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Aydın'da Otomobil Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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