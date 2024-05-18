Aydın'da Otomobil Kazası: 7 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.