Aydın'da kermeste yemek zehirlenmesi: 32 öğrenci tedavi altına alındı
Aydın'da Mustafa Kiriş Ortaokulu'ndan 32 öğrenci, kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 32 öğrenci tedavi altına alındı.
Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.
Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.