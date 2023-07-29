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Aydın'da Kenevir Operasyonu: 42 Kök Bitki Ele Geçirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın evlerine yapılan operasyonlarda 42 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından Kızılcayer Mahallesi'nde B.O. ve K.T. isimli 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde şahısların evlerinde 42 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Aydın Köşk Güncel Haberler

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