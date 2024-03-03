Aydın'da kaybolan yaşlı kişinin yeri askeri helikopterle tespit edildi

Aydın'da otomobiliyle yolunu kaybeden 82 yaşındaki kişinin yeri, askeri helikopterle tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Denizli'den Aydın'a giden Abdurrahman Özdere, Karacasu ilçesinde dün gece yolunu kaybetti.

Yolun patika olması dolayısıyla yönünü bulamayan Özdere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Jandarma ve AFAD, Özdere'nin olabilme ihtimali bulunan Güzelbeyli Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA), arama kurtarma köpeği ve dron ile arama yaptı.

Özdere'nin yeri ?????askeri helikopterle tespit edildi ve bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, baygın buldukları Özdere'yi araçtan çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

Özdere'nin yaşlılığa bağlı rahatsızlandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.