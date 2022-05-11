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Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

C.Ç. idaresindeki 09 APE 440 plakalı kamyonet, Acarlar Mahallesi'nde sokakta yürüyen Esengül Atar'a (68) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Atar, yaşamını yitirdi.

Sürücü C.Ç. ise gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Kamyonet, Esengül, Aydın, Güncel, Haberler

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