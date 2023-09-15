Aydın'da Hız Motoru ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesinde yapılan operasyonda hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs kıskıvrak yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmaların sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekipler başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, hız motoru ile uyuşturucu madde sevkiyatı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri motosiklet ve üzerindeki bir şüpheliyi takibe aldı. Germencik ilçesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve kullandığı motosiklette yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 206.50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Y.A. (38) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN