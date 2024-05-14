Aydın'da dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde kent merkezinde denetim yaptı.

Hatalı park eden, kırmızı ışık ihlali yapan, yayaya yol vermeyen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, dronla tespit edildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.