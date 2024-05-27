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Aydın'da depo asansörü kaza sonucu zemine düştü, bir kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir markette çalışan Cenk T'nin içinde bulunduğu depo asansörü, zincirinin kopması sonucu zemine düştü. Olayda Cenk T yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde zinciri kopan depo asansörünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın Caddesi'ndeki markette çalışan Cenk T'nin içinde bulunduğu depo asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle zincirinin kopması sonucu 2. kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Cenk T'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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