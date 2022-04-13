Aydın Arkeoloji Müzesindeki inceleme tamamlandı

AYDIN (AA) - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Arkeoloji Müzesi Müdürünün tutuklanmasının ardından müzede incelenen 80 bin esere ilişkin bir sorun olmadığını söyledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Arkeoloji Müzesinde müze çalışanlarıyla bir araya geldi.

Konferans salonunda konuşma yapan Aksoy, Aydın Arkeoloji Müzesinin bölgenin en önemli yapılarından olduğunu, kentin de tarihi değerleriyle önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı operasyonunda Arkeoloji Müzesi Müdürü'nün tutuklanmasına işaret eden Vali Aksoy şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği üzere burada olumsuz bir durumla karşılaştık. Müze müdürümüz ve bazı çalışanlarımızın dahlinin olduğu bir konu gündeme geldi. Temennimiz tabii ki o arkadaşlarımızın da yargılama sonucunda bir suçlarının olmayışı ve aklanmaları ama varsa da yargı bunun gereğini mutlaka yapıp sonuçlandıracaktır. En önemli olan kısmı da bizim için müzemizde herhangi bir sorun var mıydı yok muydu? Bunu da gerek müfettişlerimiz gerek uzman arkadaşlarımız burada yaptıkları çalışmalarla ortaya koydular ki müzede herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır."

80 bin eser incelendi

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, müze müdürünün tutuklanmasından sonra müzedeki eserlerin incelenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca inceleme başlatıldığını belirtti.

Tuncer şöyle konuştu:

"Çevre illerden 5 müze müdürünün oluşturduğu bir komisyon ve yine Bakanlığımızın görevlendirdiği iki başmüfettişle müzemizde 80 bin parça eserin her birinin detaylıca incelenme sürecini tamamlamış olduk. ve nihayetinde ne eserlerin ne de genel olarak güvenlik tedbirlerinin herhangi bir sıkıntılı durumuyla karşılaşmadık. Eserlerimizin tamamı bütünüyle güvende ve orijinal."

Operasyon

Aydın merkezli 11 ilde 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapılmış, operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

"Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayıt altına aldıkları ileri sürülmüştü.

Operasyonda ele geçirilen heykelin, Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirtilmişti.