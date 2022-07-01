AYÇİÇEĞİ TARLASINDAKİ 662 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Haberler

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AYÇİÇEĞİ TARLASINDAKİ 662 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, ayçiçeği tarlalarına ekilen 661 bin 850 kök Hint keneviri dronla tespit edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, ayçiçeği tarlalarına ekilen 661 bin 850 kök Hint keneviri dronla tespit edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde N.Z. (55), A.T. (58) ve H.E.?ye (59) ait 35.5 dönümlük üç farklı tarlada ayçiçeklerin arasına serpiştirilmiş şekilde toplam 661 bin 850 kök yetişkin Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde imha edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Z., A.T. ve H.E. ile ilgili soruşturma sürüyor

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