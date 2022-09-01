Avustralyalı Bilim İnsanları Erkeklerin Etnik Kökeniyle Prostat Kanseri Arasında Bağlantı Buldu

SİDNEY, 1 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası bir araştırma ekibinde yer alan Avustralyalı bilim insanları, bazı etnik kökenlere sahip erkeklerin prostat kanserinin şiddetli formlarına yakalanmaya neden daha yatkın olduklarını açıklamaya yardımcı olabileceğine inandıkları "genetik imzalar" buldular. Perşembe günü Nature ve Genom Medicine dergilerinde eşzamanlı olarak yayınlanan araştırma bulguları, Afrika kökenli erkeklerin bu kansere yakalanma risklerinin diğer ırksal kökene sahip erkeklere göre iki kattan fazla olduğunu gösterdi. Sidney Üniversitesi (USYD) genom bilimcisi Vanessa Hayes Perşembe günü Scimex'de çevrimiçi yayınlanan makalesinde, "Prostat kanseri hakkındaki anlayışımız, Batılı popülasyonlar üzerine odaklanan araştırmalarla çok katı bir şekilde sınırlıydı" dedi.

Hayes, katkıda bulunan genetik ve genetik olmayan faktörlerin aydınlatılmasında genom biliminin kritik bir öneme sahip olmasına karşın Afrika hakkındaki verilerin şimdiye dek araştırmalarda eksik olduğunu söyledi. Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere'den bilim insanlarını da içeren araştırmacılar, kanser hücrelerinin genetik kodlarının haritasını çıkarmak için tam-genom dizileme adı verilen bir süreçten faydalandılar. Hayes, "Bu çalışmanın güçlü yanlarından biri, tüm verileri tek bir teknik ve analitik kanal üzerinden üretme yeteneğiydi" dedi. Avustralya, Brezilya ve Güney Afrika'daki erkeklerde prostat tümörlerinin 183 tedavi edilmemiş formu üzerinde bu çalışmayı yapan araştırmacılar, kansere özgü 2 milyondan fazla genom değişkeni saptadılar. Hayes, "Afrikalıların, daha fazla sayıda ve çeşitte edinilmiş genetik değişimden etkilendiğini bulduk; bu, prostat kanserinin yönetim ve tedavisinde geçmişin dikkate alınması konusunda önemli etkiler içeriyor" dedi.

USYD bilgisayarlı biyoloji uzmanı Weerachai Jaratlerdsiri çalışmanın, "daha sonrasında farklı hastalık sonuçlarıyla" ilişkilendirilen "yeni bir prostat kanseri sınıflandırmasını" ortaya çıkardığını söyledi. Tingting Gong, USYD'de yaptığı doktora çalışmasının bir parçası olarak kromozomların yapısında büyük değişiklikler açısından genomik verileri elemiş. Gong, "Afrika ve Avrupa kaynaklı tümörlerde karmaşık genom değişiminin edinilmesinde ciddi farklar olduğunu gösterdik" dedi. Araştırmacılar, bu önemli değişikliklerin, bunların varlığının hesaplama yoluyla öngörülmesinde yatan karmaşıklık yüzünden sıklıkla göz ardı edildiğini söylediler. Hayes araştırmanın, tam genom dizilimi yapılan Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu'nun bir mirası olduğunu söyledi. Hayes, geçtiğimiz yıl prostat kanserinden ölen Tutu'nun, "Güney Afrika'da prostat kanseri araştırmalarının... ve genom tıbbının tüm insanlara sunacağı faydaların bir destekçisi olduğunu" söyleyerek, "bu çalışmanın bunun gerçekleşmesine yönelik bir ilk adım olmasını umuyoruz" dedi. Hayes Xinhua'ya, araştırmacıların bundan sonra, çevresel faktörlerin kanserin başlamasında nasıl bir rol oynadığını anlamak için çalışacaklarını söyledi. Hayes, "Anlaşılması gereken daha bir sürü unsur var" dedi.