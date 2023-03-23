Avustralya Hayvanat Bahçesinde 10 Yılın Ardından İlk Beyaz Gergedan Yavrusu Doğdu
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SİDNEY, 23 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Werribee Açık Hayvanat Bahçesi'nin veterinerlik tesisinde 21 Mart 2023 tarihinde doğan dişi bir güney beyaz gergedan yavrusuyla ilgilenen bir personel, 22 Mart 2023.
SİDNEY, 23 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Werribee Açık Hayvanat Bahçesi'nin veterinerlik tesisinde 21 Mart 2023 tarihinde doğan dişi bir güney beyaz gergedan yavrusuyla ilgilenen bir personel, 22 Mart 2023.
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Werribee Açık Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehdidi altındaki güney beyaz gergedanlarının son 10 yıldır hayvanat bahçesinde doğan ilk yavrusunun dünyaya gelişini kutluyor. (Fotoğraf: Werribee Açık Hayvanat Bahçesi/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel