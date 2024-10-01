Avukatlar, CMK Ücret Tarifesinin Eşitlenmesi İçin Nöbet Tuttu

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukatlar, CMK 2025 ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi talebiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukatlar talepleri yerine getirilene kadar Çağlayan Adliyesi önünde her gün 2 saat CMK nöbeti tutacaklarını duyurdu.

Çağlayan Adliyesi önünde toplanan avukatlar, "Tarife değil, sefalet ücreti", "Avukatın emeği sömürülemez", "Eşit işe eşit ücret" sloganları atarak CMK 2025 ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi çağrısında bulundu.

"CMK ücreti artan enflasyon karşısında eriyerek angaryaya dönüştü"

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç yaptığı açıklamada avukatın varlığının yurttaşın temel haklarının korunması, hak arama özgürlüğünün teminatı için son derece gerekliği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Zorunlu ve kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenen tarifeye göre bir ücret ödenir. Ancak, uzun yıllardır ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde belirlenen bu ücret tarifesi, özellikle son yıllarda artan enflasyon karşısında erimiş, angaryaya dönüşmüştür. Bu değersizlik, yıllardır dile getirilmesine rağmen sorunun çözülmemesi aslında sadece avukatın emeği için değil, iktidar tarafından yurttaşa ve temel bir hak olan savunmaya değer verilmediğinin, temel hakların önemsenmediğinin de ölçütüdür."

"CMK ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere artırılmalıdır"

Adalet Bakanlığı'nın avukatların yaşadığı düşük CMK ücret sorununu bilmesine rağmen görmezden geldiğini vurgulayan Saraç, "2025 yılı tarifesinde kangren halini almış bu sorun artık çözülmelidir. CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere arttırılması gerekmektedir. Çünkü gelinen noktada tarafımızca verilen hizmet bir kamu hizmetinden ziyade mevcut haliyle angaryaya dönüştürülmüştür" dedi.

"Ödenen ücret yol ve yemek masraflarına dahi yetmiyor"

CMK'da görev yapan avukatların verdiği hizmetin karşılığında ödenecek ücretin, yol ve yemek gibi temel masraflara dahi yetmediğini kaydeden Baro Başkanı Saraç, "Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sisteminin, CMK avukatlığının hak ettiği değerin verilmesini, angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataları tekrarlamamaya ve 2025 için tarifeyi en azından asgari ücret tarifesi ile eşitlemeye çağırıyoruz. CMK avukatlarının özverisini angaryaya çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu mücadelemizde tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"Biat etmeyeceğiz"

Genç Avukatlar grubundan Aslıhan Arslantaş ise şunları söyledi:

"Zorunlu müdafilik görevlendirmeleri kapsamında, kamu hizmeti gören biz avukatlara, çok düşük bir ücret ödenmektedir. Bunun kaynağı ise Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenen ücret tarifesidir. Bizler bu düşük ücret tarifesine karşı, kararlı bir şekilde eylemlilik sürecinin ilk aşamasını başlattığımızı, buradan ilan ediyoruz. Biz yurttaşın savunulma hakkı için alanlardayız. Savunmanın susmadığını, susmayacağını bilmeleri gerekir. Onlar avukatın susması durumunda, hukuk ihlallerinin gün yüzüne çıkmayacağını biliyorlar. Onlar avukatın susması durumunda, adil yargılanma hakkı çiğnendiğinde, bunun görünmeyeceğini biliyorlar. Onlar avukatın susması durumunda güçsüzün adalet karşısında yalnız kalacağını, güçlünün ise kayırılacağını biliyorlar. Bilmedikleri şey ise savunmanın susmadığı, susturulamayacağı, biat etmeyeceği ve boyun eğmeyeceğidir."

Adliye önünde her gün 2 saat CMK nöbeti tutacaklar

Arslantaş, Çağlayan Adliyesi önünde her gün, günlük 2 saat CMK nöbeti tutacaklarını belirterek tüm avukatları dayanışmaya davet etti.

Tartışma yaşandı

Basın açıklamasından sonra İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'ın Çağlayan Adliye'sine girişi sırasında çantası özel güvenlik görevlileri tarafından aranmak istendi. Aramaya karşı çıkan Saraç ve beraberindeki avukatlar ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.