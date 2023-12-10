Üye Girişi
Haberler

Avukat Hakları Grubu Ankara 'Gelecek Sizinle' Çalıştayı Düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Avukat Hakları Grubu, Ankara Kent Konseyi'nde 'Gelecek Sizinle' adlı çalıştayı düzenledi. Çalıştaya farklı disiplinlerden ve mesleklerden insanlar katıldı ve avukatlık mesleğinin geleceği üzerine tartışmalar yapıldı.

Avukat Hakları Grubu, Ankara 'Gelecek Sizinle' adlı çalıştayı Ankara Kent Konseyi'nde düzenledi.

Avukat Hakları Grubu Ankara 'Gelecek Sizinle' adlı çalıştayı, dün Ankara Kent Konseyi'nde düzenledi. Çalıştaya Avukat Seçkin Arıkan, Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal, Felsefe Profesörü Murat Bac ve Mühendis Anıl Öner katıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Gökhan Ahi, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Tüm meslekler gibi avukatlık mesleği de değişiyor ve dönüşüyor. Biz 'Bu değişimin ve dönüşümün neresinde, nasıl yer almalıyız' bu soruya cevap arıyoruz. Bu soruya cevap ararken birçok başlıklar var. Meslekte yapay zekanın kullanımından, meslekteki etik ilkelere kadar veya teknolojinin kullanımının mesleğimizi ne kadar etkileyeceği, mesleğimizi daha etkin nasıl sürdüreceğimize ilişkin arayışlar içindeyiz. Bu arayışlara hizmet etmek için Avukat Hakları Grubu Ankara'nın yapmış olduğu bu etkinlik çok kıymetli. Çünkü hem farklı disiplinlerden ve mesleklerden insanları bir araya getirip bu konudaki arayışı ve cevapları bulma açısından önemli bir adım oldu. Hem de burada yapılacak olan bir çalıştayla, bu çalıştayda üretilen sunuşların avukat kamuoyuyla paylaşılması gibi bir sonuç üretilecek. Bu da mesleğin geleceği, bizim geleceğimiz nasıl şekillenecek önemli, anahtar bir dokümantasyon olacak.

Avukat Hakları Grubu Ankara yöneticisi Avukat Seçgin Azade Öyküm Abay ise şöyle konuştu:

"Teknoloji artık çağın ontolojisi. İnsanlar artık kendi tarihini yaratmanın eşiğinde. Biz de 'Biz avukatlar hazır mıyız' diyerek 'Gelecek Sizinle' çalıştayımızı gerçekleştirdik. Pek çok farklı disiplinden meslektaşımız da bizimle birlikte. Felsefe profesöründen mimara, yazılım mühendisinden modacısına hepsiyle bir arada avukatlık için yeni arayışlar içindeyiz. Umarım raporumuz çıktığında okuyup değerlendirirsiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Barbaros Şansal Kent Konseyi Ankara Moda Etkinlikler Hukuk Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title