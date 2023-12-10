Avukat Hakları Grubu Ankara 'Gelecek Sizinle' Çalıştayı Düzenledi

Avukat Hakları Grubu, Ankara 'Gelecek Sizinle' adlı çalıştayı Ankara Kent Konseyi'nde düzenledi.

Avukat Hakları Grubu Ankara 'Gelecek Sizinle' adlı çalıştayı, dün Ankara Kent Konseyi'nde düzenledi. Çalıştaya Avukat Seçkin Arıkan, Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal, Felsefe Profesörü Murat Bac ve Mühendis Anıl Öner katıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Gökhan Ahi, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Tüm meslekler gibi avukatlık mesleği de değişiyor ve dönüşüyor. Biz 'Bu değişimin ve dönüşümün neresinde, nasıl yer almalıyız' bu soruya cevap arıyoruz. Bu soruya cevap ararken birçok başlıklar var. Meslekte yapay zekanın kullanımından, meslekteki etik ilkelere kadar veya teknolojinin kullanımının mesleğimizi ne kadar etkileyeceği, mesleğimizi daha etkin nasıl sürdüreceğimize ilişkin arayışlar içindeyiz. Bu arayışlara hizmet etmek için Avukat Hakları Grubu Ankara'nın yapmış olduğu bu etkinlik çok kıymetli. Çünkü hem farklı disiplinlerden ve mesleklerden insanları bir araya getirip bu konudaki arayışı ve cevapları bulma açısından önemli bir adım oldu. Hem de burada yapılacak olan bir çalıştayla, bu çalıştayda üretilen sunuşların avukat kamuoyuyla paylaşılması gibi bir sonuç üretilecek. Bu da mesleğin geleceği, bizim geleceğimiz nasıl şekillenecek önemli, anahtar bir dokümantasyon olacak.

Avukat Hakları Grubu Ankara yöneticisi Avukat Seçgin Azade Öyküm Abay ise şöyle konuştu:

"Teknoloji artık çağın ontolojisi. İnsanlar artık kendi tarihini yaratmanın eşiğinde. Biz de 'Biz avukatlar hazır mıyız' diyerek 'Gelecek Sizinle' çalıştayımızı gerçekleştirdik. Pek çok farklı disiplinden meslektaşımız da bizimle birlikte. Felsefe profesöründen mimara, yazılım mühendisinden modacısına hepsiyle bir arada avukatlık için yeni arayışlar içindeyiz. Umarım raporumuz çıktığında okuyup değerlendirirsiniz."