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Avukat, cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Kocaeli'de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, avukatın suçlu olduğuna hükmederek ağır bir ceza verdi.

Kocaeli'de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü gerekçesiyle yargılanan avukat, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.O.U. ile avukatı katıldı.

Görev yaptığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenilen infaz koruma memuru M.G, hükümlü H.B'nin görevli bulunduğu cezaevinde avukatı olan sanık B.O.U. ile görüşmesi öncesinde üzerini aradığını ve bir şeyin olmadığını iddia etti.

Tanık infaz koruma memuru R.Ç. de sanık ile hükümlü H.B. arasındaki görüşmeyi izlediğini belirterek, "Sadece aralarında kağıt kalem alışverişi oldu. Başından sonuna kadar dikkatli şekilde izledim. Bir şey verdiğini fark etmedim, kağıt altından uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim." dedi.

Daha sonra söz verilen sanık B.O.U. ise suçlamaları kabul etmeyerek, mahkum olan müvekkiline uyuşturucu verdiğine dair delil ve şüphenin bulunmadığını savundu.

Hükümlü H.B'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını ileri süren B.O.U, "Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri vermiştir. Önceki görüş günü ne zamandı, bunlar hiç düşünülmüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şüpheden sanık yararlanır. Avukat olmanın cezasını yaşıyorum görüşme yaptığım için. 16 aydır işlemediğim suç nedeniyle tutukluyum. İşlerim yarım kaldı, ceza alacaksam bile tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

Olay

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 Kasım 2022'de, görüş sırasında bir hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edilerek gözaltına alınan avukat B.O.U, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine şüpheli avukatın ev ve iş yerinde yapılan aramada, 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Hukuk Güncel Haberler

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