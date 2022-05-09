Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fas Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı - Haberler

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fas Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fas Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Fas Merkez Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fas bankalarına iklim değişikliği ile ilgili finansal risklerin yönetimine ilişkin destek sağlamak için mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Fas Merkez Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fas bankalarına iklim değişikliği ile ilgili finansal risklerin yönetimine ilişkin destek sağlamak için mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Mutabakat zaptı, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Fas Merkez Bankası Başkanı Abdullatif el-Cevahiri tarafından imzalandı.

Anlaşma, Fas bankalarına iklim değişikliğiyle ilgili finansal risklerin yönetimine ilişkin destek sağlamayı hedefliyor.

Fas Merkez Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından anlaşmanın ardından yapılan yazılı açıklamada, "anlaşmanın; iklimsel ve çevresel boyutları dikkate alarak, Fas bankalarının risk yönetim mekanizmalarını uygulama kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları, yarın Fas'ın Marakeş şehrinde başlayacak ve 12 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu toplantılar her yıl, bankanın yatırım yaptığı 38 ülkeden birinde düzenleniyor.

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AA / Khalid Mejdoup - Güncel

Merkez Bankası, imar, Fas, Güncel, Haberler

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