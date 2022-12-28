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Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleri

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Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleri

BRÜKSEL, 28 Aralık (Xinhua) -- Avrupa'daki insanlar bu hafta Noel tatillerini spor, eğlence ve boş zaman etkinlikleriyle kutluyor.

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman AktiviteleriÇekya'nın başkenti Prag'daki Vltava Nehri'nde düzenlenen geleneksel Noel yüzme yarışmasına hazırlanan yüzücüler, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf:  Martin Mach/Xinhua)

BRÜKSEL, 28 Aralık (Xinhua) -- Avrupa'daki insanlar bu hafta Noel tatillerini spor, eğlence ve boş zaman etkinlikleriyle kutluyor.

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman AktiviteleriMalta'nın Ta' Xbiex kentinde yardım için düzenlenen geleneksel Hediyeleşme Günü Eğlence Yarışı'na katılan insanlar, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleriİtalya'nın başkenti Roma'da Noel Günü'nde turistleri Via dei Condotti boyunca taşıyan bir fayton, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni /Xinhua)

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen geleneksel Noel Baba yarışına katılan Noel Baba gibi giyinmiş çocuklar, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleriİtalya'nın başkenti Roma'da Noel Günü'nde bir barın açık havadaki yemek masalarında oturan müşteriler, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman AktiviteleriYunanistan'ın başkenti Atina'da onlarca geleneksel kağıt fenerlerle aydınlatılan gökyüzü, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/ Xinhua)

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleriİngiltere'nin başkenti Londra'da insanlar Hediyeleşme Günü indirimi sırasında bir mağazanın dışında görülüyor, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dinendra Haria/Xinhua)

Avrupa'da Noel Tatilinde Spor, Eğlence ve Boş Zaman Aktiviteleri

Kaynak: Xinhua / Güncel

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