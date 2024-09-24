ATO'dan Doğal Taş ve Mermer Sektörüne Nitelikli İş Gücü Vurgusu

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin düzenlediği istişare toplantısında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Nitelikli iş gücü, katma değer sağlayarak, sektöre ivme kazandırır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi, istişare toplantısı düzenledi. Sektör temsilcilerinin ayrı ayrı söz alarak görüşlerini ve taleplerini ilettiği istişare toplantısına, ATO 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Murtaza Tosun, Komite Üyeleri Serkan Fındık, Erol Yıldırımoğlu ile Ankara İl Milli Eğitim Uzmanı Orhan Yılmaz, Türkiye Hazır Betoncular Birliği Genel Başkanı Yavuz Işıl, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Selim Özdemir, Ankara Mermerciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Tetik, Ankara Taşçı Mezarcı Ustaları ve Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Sarıkaya, Teknik Eğitim Vakfı'ndan Mustafa Köroğlu, Gölbaşı Andezit Taş İşletmeleri Birliği Derneği Eski Başkanları Bayram Dursun ve Hüseyin Kaymak, Yeminli Mali Müşavir Nazmi Karyağdı ve sektör temsilcileri katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran toplantıda yaptığı konuşmada, doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün ürettiği ürünlerin inşaat başta olmak üzere, döşemeden kaplamaya, heykelcilikten porselen ve cam sanayine, optik sanayi ve süs eşyasına geniş bir alanda kullanıldığını belirterek, sektörün hem iç talep hem ihracat için üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Sektördeki gelişmeleri ATO'nun komitesi aracılığıyla yakından takip ettiklerini kaydeden Baran, maliyet artışlarından, enflasyon muhasebesine, maden işletme ruhsatlarından, nitelikli iş gücü ve usta öğretici eksikliğine sektörün gündeminde birçok konunun yer aldığını söyledi. Ülkede birçok sektörde olduğu gibi doğal taş, mermer ve hazır beton sektöründe de eleman sıkıntısı yaşandığını kaydeden Baran, sektöre nitelikli iş gücü kazandırılmasının önemine dikkati çekti. Baran, "Nitelikli iş gücü, katma değer sağlayarak sektöre ivme kazandırır" diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarının görünürlük kazanması için toplantılar yaptıklarını dile getirdi. Güçlü, "Sektör olarak, yaşadığımız sorunları bir rapor haline getirerek, yetkili mercilere ileteceğiz. İş dünyası olarak bize düşen sorunlarımızı ülke gündeminden düşürmeyerek diri tutmak" ifadelerini kullandı.