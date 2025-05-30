ATO Başkanı Baran: Türkiye Ekonomisi 19 Çeyrektir Büyüme Gösteriyor

ATO Başkanı Baran: Türkiye Ekonomisi 19 Çeyrektir Büyüme Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 19 çeyrektir sürdürdüğü büyümenin ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti. Baran, finansmana erişim sorunlarının çözülmesi ve uygun teşvik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Dünyanın birçok ülkesi büyümeyi sürdürme sancıları yaşarken, Türkiye'nin 19 çeyrektir büyüme verisi açıklaması, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ve geleceğe dair olumlu bir sinyal oluşturuyor. Finansmana erişim başta olmak üzere, reel sektörün dinamizmini etkileyecek sorunlar ortadan kaldırıldığında, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlere bakıldığında inşaat sektörü, bilgi ve iletişim, mesleki, idari ve destek hizmet ile gayrimenkul faaliyetlerinin bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi sırtladığının görüldüğünü kaydeden Baran, tarım ve sanayi sektöründeki daralmanın da üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirtti. Baran, "KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, kredi maliyetlerindeki artış, hammadde ve diğer giderlerin yükselmesi ve ihracat pazarlarındaki sıkıntılar, sanayi üretimimizin zayıflamasına yol açtı. Yönü yeniden ve vakit kaybetmeden büyümeye çevirmek için uygun teşvik politikaları geliştirmek ve üretim ile ihracat odaklı projelere finansman erişimini kolaylaştırmak kritik önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Baran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyüme rakamlarında, küresel düzeyde yaşanan durgunluk, risk ve belirsizliklerin, içerde de dezenflasyon sürecinin yansımalarını görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesi büyümeyi sürdürme sancıları yaşarken, Türkiye'nin 19 çeyrektir büyüme verisi açıklaması, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ve geleceğe dair olumlu bir sinyal oluşturuyor. Finansmana erişim başta olmak üzere, reel sektörün dinamizmini etkileyecek sorunlar ortadan kaldırıldığında, yapısal dönüşüm gerçekleştirilerek üretim ve ihracatı artıracak uygulamalar, mevcut üretim kapasitelerinin dış pazarlarda oluşacak imkanları kullanmaya dönük olarak artırılmasını destekleyecek teşvikler de hayata geçirildiğinde, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline kavuşacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.