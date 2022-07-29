Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (2)- Yeniden

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) dün gece 3 bin metreküp kapasiteli atık havuzunu çevreleyen setin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın aktığı TAG otoyolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Çalışmaların tamamlanıp otoyolun akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıkların depolandığı, 3 yıldır kullanılmayan 3 bin metreküp kapasiteli TAG otoyolu kenarındaki atık havuzunu çevreleyen setin bir bölümü dün saat 21.00 sıralarında yıkıldı. Setin yıkılmasıyla tonlarca çamur yığını engebeli araziden TAG otoyolunu aktı. 1 kilometrelik alana yayılan, yer yer boyu 3 metreye ulaşan çamur yığını arasında kalan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, TAG otoyolunun Gaziantep Kuzey ve Batı gişelerinde arasındaki bölümünü ulaşıma kapattı. Otoyoldaki araçların bölgeden tahliye edilmesinin ardından organize sanayi bölgesi, itfaiye, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atığın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışmaların birkaç saat içerisinde tamamlanacağı ve akşam saatlerinde otoyolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.