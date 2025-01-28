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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy kullanarak AA'nın ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarını değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" fotoğraflarını tercih eden Hacımüftüoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullanan Hacımüftüoğlu, Yılın Kareleri'nde emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Hacımüftüoğlu, ulusal ve uluslararası alanda nitelikli haber ve görsellerle yayın yapan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Fotoğraf kareleri sahadaki emeklerin yansıması olmuş. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, seçim yaparken zorlandık." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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