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Atatürk Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz İftar Verecek

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Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar vereceğini duyurdu. Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkezi yemekhanede özel menülerle iftar yemeği düzenleneceği ve diğer kampüslerde de iftar etkinlikleri yapılacağı belirtildi. Öğrenciler, gıda mühendisleri kontrolünde steril şekilde hazırlanan yemeklere ücretsiz olarak ulaşabilecekler.

Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanede özel menülerle öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek.

Merkezi yemekhane dışında Pasinler, Narman, Oltu, İspir, Aşkale ve Hınıs kampüslerinde de iftar yemeği düzenlenecek.

Atatürk Üniversiteli öğrenciler, gıda mühendisleri kontrolünde steril şekilde hazırlanan yemeklere ramazan ayı boyunca ücretsiz şekilde ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin, ders çıkışlarında doğrudan yemekhaneye giderek ücretsiz iftar yemeğinden faydalanabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin ailelerinin birer emaneti olduğunu ve her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle iftar saatlerinde yemekhanelerimizde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki ramazan ayını üniversitemiz içerisinde en güzel şekilde geçireceğiz. Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizin bütçesine katkı sağlamak, onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttük. Bu çalışma neticesinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaptık ve öğrencilerimizin ücretsiz şekilde iftarlarını yapabilme zeminini oluşturduk."

Çomaklı, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu'ya teşekkür ederek, ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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