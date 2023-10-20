Atatürk Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı açılışı yapıldı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, akademisyen ile öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilk dersi verdi.

"Yeni Nesil Üniversite" vurgusu

İçinde bulunulan dönemde dijital dönüşüme ilişkin çalışmaları, veri merkezi, uygulamakta oldukları ve bizzat Üniversite tarafından özgün olarak tasarlanan büyük bir meta sistemle, dünyada ilk 500, Türkiye'de ilk 5'in içine girmeyi hedeflediklerini anlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Üniversitemizin yeniden tanımlanan misyonu, vizyonu, hedefleri, uygulanabilir ve ölçülebilir stratejik planı doğrultusunda belirlenen stratejileri, "Yeni Nesil Üniversite" göstergeleri ile uyumlu hale getirilen plan, proje ve çalışmaları, eğitim, araştırma ve toplumsal katkının harmanlandığı bütünleşik bir yapı içinde somutlama yolunda sürdürülecektir. Çalışmalarımızın yoğunlaştığı ve kurulan yeni sistemin uygulandığı, projemizin altıncı yılında Üniversitemizi ziyaretiniz bizlere büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur." dedi.

"Hedefimiz dünya üniversitesi statüsüne taşımak"

Dünya ve Türk yükseköğretim sisteminde meydana gelen kalite odaklı önemli gelişmelerin, bir bölge üniversitesi olarak kurulan Atatürk Üniversitesini, evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde çalışmalara sevk ettiğini belirten Rektör Çomaklı, " Mutlulukla ve gururla belirtmeliyim ki bu anlamda büyük ve cesur adımlar atarak önemli aşamalar kaydettik. Üniversitemiz, evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, çözüm odaklı faaliyetler yürüten ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler getirebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, toplumsal taleplere de yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu doğrultuda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak üzere Üniversitemizin her birimine yönelik yoğun çalışmalar sistematik olarak yürütülmektedir. Bu çalışmalar, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar elde edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizde; Ondokuz ayrı arama konferansı düzenlenerek ortak akıl oluşturulmuş ve önemli çıktılar elde edilmiştir. Bu kapsamda; Yeni Nesil Konumlanma Haritası oluşturulmuş, üniversitemizin yönetim ve organizasyon şekli değiştirilmiş, üniversitemizin öncelikli alanları belirlenmiş, stratejik plan, yeni vizyon doğrultusunda yeniden yazılmış, yeni Nesil Üniversitenin öncü ve itici birimleri kurulmuş, Yeni Nesil Performans sistemi oluşturulmuş, teknokent yeniden yapılandırılmış ve toplumla entegrasyon süreçleri planlanmış ve dış ilişkiler ofisi yeniden yapılandırılarak uluslararasılaşma, Üniversitemizin merkezine alınmıştır. Bu şekilde başlatılan süreçte: eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında tasarlanan sistemin uygulanması, katılımcı ve şeffaf bir yönetim sisteminin kurulması, üniversite Varlık Yönetim sisteminin tesis edilmesi, dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin oluşturulması ve karar katılım noktalarının oluşturulması ve şeffaflık haritasının çıkarılması gibi çalışmalar hız kesmeden devam ettirilecektir."

"Atatürk Üniversitesi köklü bir kurum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendi memleketimde bir akademik açılışa katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, " Erzurum kadim bir şehir, burada olmak ve sizlere seslenmek güzel. Bir Akademisyen olarak Atatürk Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik misyonun farkındayım. Ülkemizin bilim ve fikir hazinesinde mühim bir yere sahip olan köklü üniversitelerimizden Atatürk Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık. Kalkınmanın lokomotifi üniversitelerimiz, yönümüzü tayin etmemizde yaptıkları araştırma ve tespitlerle, yetiştirdikleri donanımlı gençlerle milletimizin geleceğini şekillendiren asli unsurlar arasındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle eğitimin her kademesinde gerçekleştirilen altyapı ve insan kaynağına yapılan yatırımlar, Türk yükseköğretim sisteminde yeni bir dönüşümün adı olmuştur. Son 21 yılda, yüksek öğrenimde gerçekleşen atılımlarla; üniversite, öğrenci ve akademisyen sayımızdaki artış geleceğe olan umudumuzu artırmaktadır. Yeni akademik yılın Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ve kıymetli akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(MEP-MEK-NK)