Atatürk'ün Akhisar'a Gelişinin 101. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıldönümü, ilçede düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda ise Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu bir video izlendi.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıldönümü, ilçede törenle kutlandı.
Milli Egemenlik Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Törene Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.
Akhisar Belediyesi Meclis Salonundaki programda da öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu video izlendi.