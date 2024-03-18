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Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı hizmete girdi

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Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını ve bu rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk'e minnet borcunu ödemenin bir yolu olarak gördüklerini belirtti.

Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

İmalat işlerine 15 Şubat 2016'da başlanan ve Bahariye ile Masko istasyonları arasındaki kısmı 29 Mayıs 2021'de faaliyete geçen Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamının hizmete alınması dolayısıyla Yenibosna İETT Garajı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana hedeflerinden birinin ülkeyi demir ağlarla örmek olduğunu belirterek, kendilerinin de yer altını demir ağlarla örmek için çalıştığını söyledi.

Beş yılda kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu tarihi rekoru, Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak görüyorum. Tabiri caizse, Cumhuriyete ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmenin bir yolu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Açılışını yaptıkları metro hattının 15 Temmuz Durağı'na Yuvamız İstanbul Kreşi, Doğu Sanayi Sitesi durağına da Kent Lokantası açacaklarını aktaran İmamoğlu, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği işleri yaptıklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen İmamoğlu, daha sonra perona inerek metro hattını gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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