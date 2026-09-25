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Asu Kaya Balıkesir'de esnafı dinledi, 15 liraya çorap satılmadığını aktardı

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Asu Kaya Balıkesir'de esnafı dinledi, 15 liraya çorap satılmadığını aktardı
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin eylül ayı saha çalışması kapsamında Balıkesir'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyarette esnaf, 15 liraya çorap satılmadığını, 25 bin 500 lira emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını ve alım gücünün düştüğünü anlattı.

(ANKARA)- YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin saha çalışmaları kapsamında Balıkesir'de esnaf ziyareti yaptı. Bir esnaf "15 liraya çorap satıyorum ama satılmıyor. Emekliyim. Maaşım 25 bin 500. Asgari ücretin dahi altında maaş alıyorum. İktidar ekonomi yapamıyor. Beceremediler. Eskiden bu iktidara oy veriyordum. Çorbanın 150 lira olduğu yerde geçim nasıl olsun. Sabah çorba içiyorsun, akşama aç kalıyorsun" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin eylül ayı saha çalışması programı kapsamında Balıkesir'e gitti. Kaya, esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Bir esnaf, yaşadıkları hayat pahalılığını ve gelirlerinin yetersizliğini şu sözlerle anlattı:

"Kamudan emekliyim, evim var, arabam var ama aldığım maaş yatmıyor. İki kişiyiz ama elektrik, su, doğal gaza para yetmiyor. Alım gücümüz düştü. Geçen sene 500 liralık pazar alışverişi yaparken bu sene bin lira yetmiyor. Aldığım da iki kişilik yemeklik, yarım kilo fasulye alıyorsam yarım kilo da bamya alıyorum. 58 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim. Dörtte bir alıyorum her şeyi. Eskiden manava gidip bir kilonun dörtte birini alacağım dediğinde gülerlerdi. Ne olacak bu durum bilmiyorum. Çok kötü. Umudumuz sizsiniz."

"15 LİRALIK ÇORAP BİLE SATILMIYOR"

Tekstil ürünleri satan bir esnaf ise şöyle konuştu:

"Yaz çok kötü geçti. 15 liraya çorap satıyorum ama satılmıyor. 250 liradan pijamayı satamıyorum, alan yok. Mutfak ihtiyaçlarımız sermayeden dönüyor. Sürekli küçülüyoruz, en sonunda da biteceğiz. Emekliyim. Maaşım 25 bin 500. Primleri yüksek ödedim 9 bin 600 iş günüm var ama aldığım maaş ortada. Asgari ücretin dahi altında maaş alıyorum. İktidar ekonomi yapamıyor. Beceremediler. Eskiden bu iktidara oy veriyordum. Çorbanın 150 lira olduğu yerde geçim nasıl olsun? Sabah çorba içiyorsun, akşama aç kalıyorsun. Çorba 150 lira, çorap 15 lira, atlet 100, çay 25 lira..."

GEZİLER RAPORLAŞACAK

YENİ Parti'nin, saha çalışmalarını vatandaşın doğrudan söz sahibi olduğu bir politika oluşturma süreci olarak gördüğünü belirten Asu Kaya, tüm milletvekillerinin gittiği illerdeki sorun ve talepleri raporlaştırdığını söyledi. Raporların YENİ Parti'nin iktidar programı ve çözüm önerilerine kaynak oluşturması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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