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Astsubay Mehmet Özler'in Şehit Haberi Baba Ocağına Verildi

Güncel Haberler

Edirne'de şehit olan Astsubay Mehmet Özler'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edirne'de şehit olan Astsubay Mehmet Özler'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan astsubay Mehmet Özler'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi. Şehidin Karapürçek Mahallesi 450. Sokak'ta bulunan baba evine Altındağ Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Taziye için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla şehidin baba evine geldi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Etimesgut askeri havaalanında düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çankırı'nın Alıca Köyü'ne götürülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altındağ Ankara Güncel Haberler

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