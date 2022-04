Astrazeneca, Çin'de Uzun Dönemli Gelişim Konusunda İyimser

BOAO, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin pazarının uzun vadeli olanakları konusunda iyimser olan İngiliz biyofarmasötik devi Astrazeneca, devam eden Kovid-19 pandemisi ve kırılgan küresel ekonomik toparlanmanın işler üzerine bindirdiği yüklere rağmen olumlu bakış açısını sürdürüyor. "Küresel düzeyde liderlik yapan bir biyofarmasötik şirketi olarak işbirliği ve inovasyona önem veriyoruz" diyen şirketin başkan yardımcısı, uluslararası ve Çin başkanı olan Leon Wang; Çin'in bir dizi dışa açılma politikası belirlediğini ve çok sayıda yeni büyüme faktörü geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Wang, yeni sona eren Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı sırasında Xinhua'ya verdiği özel demeçte, "Gelecekte Astrazeneca, Çin pazarından daha fazla yararlanacak ve Çin'deki küresel Ar-Ge ağının düzenini en iyi duruma getirecektir" ifadelerini kullandı. 1993 yılında Çin pazarına giren şirket, toplamda 1 milyar ABD dolarını aşan yatırımla Çin'de bir Ar-Ge merkezi, bir lojistik merkezi ve birkaç üretim üssü kurdu. 2021 yılında AstraZeneca'nın Çin'deki satış hacminin 6,01 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden Wang, Çin'in şirket için dünyadaki ikinci en büyük pazar haline geldiğini belirtti.

Wang, Çin'in 2020 yılının başlarında yürürlüğe giren yabancı yatırım yasasını ve yabancı yatırımcılara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine yönelik taahhütler gibi devam eden dışa açılma çabaları sayesinde AstraZeneca'nın ülkeye daha fazla girdi sağlama konusundaki güveninin güçlendiğini vurguladı. Wang, "Son yıllarda Çin, dijital ekonominin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydetti; bu da bizim en etkili atılımlarımızı yapabileceğimiz alanlardan birini oluşturuyor" diye konuştu. "5G, büyük veri ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini geliştireceği açıktır" diyen Wang, şirketin Çin'de internet hastaneleri kurma konusunu araştırdığını dile getirdi. Wang, forum sırasında AstraZeneca'nın çeşitli Çinli yerel hükümetle bir dizi yatırım ve işbirliği projesi imzaladığını, bunun da AstraZeneca'nın "açık ve işbirliğine dayalı bir sağlık inovasyon ekosistemi kurma" konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Yıkıcı Kovid-19 pandemisinin sert etkilerine karşı koymak için aşı uçurumunun kapatılmasının can alıcı önemde olduğunu kaydeden Wang, Çin'in mümkün olan en fazla ülkeye aşı sağlanması konusunda her zaman AstraZeneca'nın güvenilir bir ortağı olduğunu ifade etti. Çin'in pandemi kontrolü ve ekonomik kalkınmayı koordine etme konusundaki deneyiminin de ilham verici olduğunu dile getiren Wang, ülkenin pozitif büyümeyi sürdürebilen az sayıdaki büyük ekonomiden biri olarak küresel ekonomik toparlanmadaki istikrar unsuru olarak işlev gördüğünü sözlerine ekledi. "Pandeminin dünya ekonomisi açısından yarattığı zorluklara karşı koymak için her zamankinden daha fazla işbirliği ve inovasyona ihtiyacımız var" diyen Wang, forumda eşgüdümlü küresel eylemleri savunan Çinli konuşmacılara katıldığını ifade etti. Wang, "Tüm dünyadaki insanlar için daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Xinhua / Güncel