Üye Girişi
Haberler

Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykel bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu açıkladı. Heykeller, 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yapılan kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Roma İmparatorluğu Mehmet Nuri Ersoy Miras Roma Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

 Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı

Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı

 Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title