Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından "Yüksekte Güvenli Çalışma: Farkındalık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

ASO Genel Merkezinde düzenlenen programın açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, yüksekte çalışma risklerine değindi.

İnşaat sektöründe yüksekte çalışmaya bağlı ölümlerin yaygınlığına dikkati çeken Alpkan, SGK verilerine göre her yıl 2 bine yakın insanın hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Alpkan, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyu ders müfredatına eklemesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine uymayan çalışanlara yaptırım uygulaması gerektiğini vurgulayan Alpkan, "2012'de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuat olarak çok ileri düzeyde. Fakat kanunun bütün hükümleriyle 2 milyon küsur işletmede ve kamuda hayata geçmesi son bir iki senede gerçekleşebildi. Bütün işletmeler artık bu kanunun tüm maddelerini uygulamak durumundadır." dedi.

Tüm sorumluların çalışma esnasındaki yüksekte düşme olaylarına odaklanması gerektiğinin altını çizen Alpkan, bundan sonraki ortak amacın yüksekte düşme vakalarını olabildiğince azaltmak olması gerektiğini kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan da toplumda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının erken yaşlarda hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe çalışanları korumanın herkesin sorumluluğunda olması gerektiğini vurgulayan Taylan, yüksekte düşmelerin en ağır maliyet oluşturan kaza türleri olduğunu, bunların güvenli çalışma yöntemleriyle önlenebileceğini ifade etti.

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kızılırmak ise çalışma kurallarının işverenler tarafından uygulanabilir, çalışanlar tarafından anlaşılabilir ve benimsenebilir olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz müteahhitler büyük yapılar, köprüler, yollar ve altyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Ancak bir projenin gerçek başarısı, yalnızca zamanında ve istenilen kalitede tamamlanmasıyla ölçülemez. O projede çalışanların sağ salim evlerine dönebilmesi de başarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim için en önemli hedef, yalnızca yaptığımız yapıları yükseltmek değil, her aşamada güvenliği de yükseltmektir."

Kaynak: AA