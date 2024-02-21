ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik Pompa İstasyonu'na güneş enerji santrali kuracak

ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik Pompa İstasyonu çatısına güneş enerji santrali kurmak için ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi başkentte çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımını tesislerinde yaymaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik Pompa İstasyonu ile tesiste bulunan iki adet içme suyu deposunun çatısına güneş enerji santrali kurmak için harekete geçti. Kurulacak 5 MW güneş enerji santrali ile İvedik Pompa İstasyonu'un elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 65'inin karşılanması bekleniyor.

İvedik Pompa İstasyonu çatı tipi güneş enerji santrali yapım işi ihalesi, 15 Mart saat 11.00'de ASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.