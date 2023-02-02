Aşkale'de yoğun kar yağışı Dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıksız olarak devam ediyor.

Aşkale'de yoğun kar yağışı

Dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıksız olarak devam ediyor.

Kış aylarında hiç yağmayan 2 Şubat itibariyle yoğun bir şekilde yağan kar ilçe merkezini beyaza bürürken yüksek kesimlerde ve köylerde daha şiddetli yağdığı kaydedildi.

Belediye iş araçları ve personeli sabahın erken saatlerinde vatandaşlar zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışmaları yaparken, esnaf ta dükkanlarının önlerini temizledi.