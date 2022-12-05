Asean, Güneydoğu Asya'da Kadınların Güvenliğini Artırma Planını Başlattı

PUNOM PEN, 5 Aralık (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile BM Kadın Birimi Pazartesi günü ortak bir yazılı açıklama yaparak, kadınların huzur ve güvenliğine ilişkin işbirliğine gittiklerini ve bölgesel bir eylem planı başlattıklarını duyurdular.

PUNOM PEN, 5 Aralık (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile BM Kadın Birimi Pazartesi günü ortak bir yazılı açıklama yaparak, kadınların huzur ve güvenliğine ilişkin işbirliğine gittiklerini ve bölgesel bir eylem planı başlattıklarını duyurdular.

Kadınların Huzur ve Güvenliği ASEAN Bölgesel Eylem Planı'nın, geçen ay Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de ASEAN liderleri tarafından düzenlenen 40. ve 41. ASEAN zirvelerinde kabul edildiği belirtilen açıklamada, bunun Kamboçya'nın ASEAN başkanlığı sırasında kaydedilen önemli bir kazanım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, planla kadınların huzur ve güvenliği gündemine yönelik taahhütleri ilerletmenin ve bunları eyleme dönüştürmenin amaçlandığı vurgulandı.

Kamboçya'nın Kadın Meseleleri Bakanı Ing Kantha Pavi, Kadınların Huzur ve Güvenliği ASEAN Bölgesel Eylem Planı'nın geliştirilmesinin, ASEAN'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşma vizyonunu gerçekleştirmek için atılmış büyük bir adım olduğunu söyledi.

Pavi, "Çatışmaları önleme, barışın inşası, şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi, afet ve salgın hastalıklar gibi bölgede ortaya çıkan güvenlik risklerinin üstesinden gelinmesi için barış ve güvenliğe ilişkin tüm alanlarda kadınların rolünü ve katılımını teşvik etmek, kapsayıcı ve insan merkezli bir topluluk olarak hedefimize ulaşmak için zorunludur" dedi.

Pavi "ASEAN, Kadınların Huzur ve Güvenliği gündemini geliştirerek öne çıkarmaya kararlıdır ve Kadınların Huzur ve Güvenliği ASEAN Bölgesel Eylem Planı yolumuzda bize rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel eylem planı, ASEAN'a üye 10 devletin bölgede çatışmayı önleme ve barışı korumada kadınların katılımını ve liderliğini tanıyıp, güçlendirmesini sağlama çabalarında ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

BM Kadın Birimi Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Sarah Knibbs; kadınların huzuru ve güvenliği gündeminin, barışın temel olarak kadın erkek eşitliğine bağlı olduğu şeklindeki basit ama dönüştürücü bir fikirle oluşturulduğunu söyledi.

Knibbs, "Kadınların Huzur ve Güvenliği ASEAN Bölgesel Eylem Planı, bu bölgede daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir barışı gerçekleştirmede kritik bir çerçeve ve Kadınların Huzur ve Güvenliği vizyonunu bölgedeki barış ve güvenlik konularına ilişkin karar alma süreçlerinde ana akım haline getirmek için bir başlangıç noktası sağlıyor" dedi.

Açıklamada, planın tanıtım etkinliğinde ASEAN üye devletlerinden Kadınların Huzur ve Güvenliği ASEAN Bölgesel Eylem Planı'nı etkili şekilde uygulanmasını taahhüt etmelerinin istendiği belirtildi.

1967'de kurulan ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.